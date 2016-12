Skittles gaat voor wit tijdens Gay Pride Londen

Dit weekend is het Gay Pride in Londen. De regenboogvlag zal overal te zien zijn en vrolijk wapperen. Een merk dat bekend staat om hun regenboogsnoepjes, is Skittles. En daarom hebben ze nu een actie bedacht.

“Slechts één regenboog verdient het om in het centrum van de aandacht te staan; die van jullie", aldus Skittles.

In het grappige filmpje vertellen ze verder dat ze niet degenen zijn die 'hun regenboog-thunder' steelt. Maar dat betekent niet dat ze niet van de Gay Pride zullen genieten, want hiervoor zullen ze gewoon op 'wit' gaan. Letterlijk. Is dat even een leuke actie!