Muziek en kunst komen samen in foto-expositie van Rijksmuseum en Dotan

Ben jij groot fan van Dotan? Met zijn warme, zuivere stem weet hij menig vrouwenhart te stelen. Na de release van zijn eerste album in 2014 staat zijn leven volledig op zijn kop.

De zanger belandde al snel in de hitlijsten met zijn powernummer "Home" en is inmiddels zelfs internationaal bekend. Om in contact met zijn Nederlandse roots te blijven gaat hij eind deze maand een bijzondere samenwerking aan met het Rijksmuseum.

#insidemybones

De Nederlandse zanger organiseert samen met het Rijksmuseum een exclusief optreden op vrijdag 29 september in de Passage. De toegang is gratis en je kan bij Paradiso een kaartje bemachtigen. Het zal de enige keer zijn dat de singer-songwriter dit jaar optreedt met een complete band. Het optreden luidt de opening in van een nieuwe foto-expositie genaamd #insidemybones. Dotan roept met de expositie menig Nederlander op om te letten op social media-gebruik.

Dit jaar mei deed Dotan een oproep om meer eerlijke en ongefilterde verhalen te delen via sociale media. De hashtag #insidemybones werd al snel in het leven geroepen en aangehaald door menig (on)bekende Nederlander. Voor de expositie in het Rijksmuseum werden een aantal van deze foto's en verhalen verzameld. De expositie is 'echt' in elke zin van het woord: echte foto's met echte verhalen, gemaakt door échte mensen.

Het Rijksmuseum

Vanwaar deze samenwerking met een museum? Het Rijksmuseum staat natuurlijk vooral bekend om de eeuwenoude meesterwerken van Nederlandse schilders als Rembrandt en Van Gogh. In de 17e eeuw diende kunst ook als een medium om je mooier en perfecter af te laten beelden. Hier ging Rembrandt tegenin met zijn ongekende contrasten in licht en donker.

Met de foto expositie in samenwerking met Dotan laat het Rijksmuseum zien dat er al eeuwen wordt gevochten tegen perfecte filters. De foto's voor #insidemybones werden gemaakt door de Nederlandse modefotograaf Paul Bellaart. De expositie is vanaf zaterdag 30 september te zien in de picknickruimte van het Rijksmuseum.