Maak samen met Bloomon je eigen flower crown

In steden als Amsterdam, Londen en Antwerpen organiseert de online bloemist deze zomer workshops waarbij stylisten jou alles vertellen over de styling van bloemen. Tijdens de Bloomon summer series maak je op een eenvoudige manier je eigen flower crown, doe je kennis op over planten en bloemen en krijg je tips over hoe je deze ook levend houdt. Toch wel zo handig. Zeker als je bloemen al na drie dagen heel zielig gaan hangen en je niet weet wat je daaraan kunt doen.

Hoe, wat, waar?

Wil je op het dakterras van Zoku in Amsterdam genieten van het uitzicht, of ga je liever naar de bruisende stad achter de duinen, Den Haag? Op zaterdag 5 augustus kan je terecht in Amsterdam, op woensdag 9 augustus in Rotterdam en op woensdag 30 augutus vindt de laatste workshop plaats in Den Haag.

Een kaartje kost 15,95 euro (inclusief een cocktail en goodiebag) en je kunt kaartjes bestellen via de website van Bloomon. Tijdens de workshop design jij je kroon naar eigen smaak, en kan je kiezen uit de meest opvallend of juist hele subtiele kleuren. Het is niet erg als je nog geen ervaring hebt, iedereen is welkom. Fleur je zomer op!