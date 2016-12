Klok met een boodschap

De Life in Progress klok van de Franse kunstenaar Bertrand Jayr is geïnspireerd op het welbekende ‘digital downloading’ symbool. Het leven is te kostbaar om te zitten wachten, wil hij ons met zijn product meegeven. Het leven gaat immers gewoon door. De klok, gemaakt van beton, geeft een concrete vorm aan dit wachten. Een sterk contrast tussen vergankelijkheid van de tijd en duurzamheid van beton. En daarmee een mooi element om je te herinneren aan de waarde van het leven.

Rebel voor duurzaamheid

Bertrand Jayr studeerde aan de kunstacademie in Lyon. Daar ontwikkelde hij een voorkeur voor het werken met beton, een duurzaam materiaal. Met zijn producten vertelt hij een verhaal zonder afbreuk te doen aan het nut. Een sterke combinatie van vorm en functie met een knipoog en een licht kritische toon. Als rebel voor duurzaamheid.

De duurzaamheid van beton

Beton past perfect in de circulaire economie, heeft een extreem lange levensduur, is veilig en het draagt bij aan een comfortabel en energiezuinig gebruik. Beton is bovendien samengesteld uit natuurlijke grondstoffen, die altijd op korte afstand én ruim voorradig zijn én gerecycled kunnen worden. Dus een ideaal materiaal om je verhaal mee te vertellen.

Meer van Bertrand

Er is meer van dit moois. Zo heeft hij een betonnen toiletpapier-houder ontwikkeld in de vorm van een wolk (Cloud). Te mooi haast voor zoiets basaals als toiletpapier; bijna poetisch, waarmee de doorgaans nietszeggende ruimte ineens smoel krijgt. Of de vaas met de provocerende naam “Nuclear plant”, uiteraard ook van beton. In de vorm van een kernreactor. Een mooi contrast tussen de waarde & het misbruik van de natuur. Mooi, meaningfull en nuttig.

Kopen?

Alles is gewoon te koop. De Life in progress klok kost € 119; de Cloud toiletrolhouder is te koop vanaf € 99 en de Nuclear Plant vanaf € 35 via Coolliving.nl