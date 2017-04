Geef je interieur een opkikker in vijf stappen

Alle posters, schilderijen, foto's, kaarsjes, lampjes, snuisterijen en andere meuk die je hebt staan moet weg. Het hoeft niet meteen de prullenbak in natuurlijk! Sterker nog: een gedeelte kun je op een leuke manier ergens anders kwijt, maar je moet even helemaal feng shui on that ass gaan voordat je zicht krijgt op nieuwe mogelijkheden. Je hebt geen idee hoeveel potentie je opeens ziet als je huis leeg lijkt!

Moet die tv wel in die hoek? Of tegen de muur? Staat die bank niet ook mooi als 'ie niet tegen de muur aan staat? Dat soort dingen denk je vaak niet meer veel over na als het eenmaal staat, maar even alles opschudden kan een heel ander gevoel geven. Niet op letten: de praktische kant van de zaak, zoals los liggende kabels en dat soort dingen. Als het lekker voelt kun je dat later (laten) oplossen.

Staat alles al lang op zijn plek? Dan is daar vast een reden voor, maar als die reden 'het staat wel goed zo' is kan het ook vast anders! Schuif eens met wat dingen (wel voorzichtig zijn met je vloer, verhuisdekens zijn je goedkope vriend, zeker als je alleen bent) en kijk hoe het aanvoelt om de eethoek helemaal aan de andere kant van de kamer te hebben.

Ook niet vergeten: soms is het gewoon goed om dingen te vervangen met niets . Als je niet het high-life minimalistische leven leidt en de materiële bezittingen achter je hebt gelaten heb je vermoedelijk te veel spullen in het algemeen. Zorg dat je er van af komt en dan heb je ook minder opslag nodig, waardoor je weer ruimte wint, waardoor je leefruimte kan ademen. Plus: minder dingen om schoon te houden. Ook bonus.

OK, dit is een iets duurdere optie, maar als je toch aan de gang bent kun je alsnog even online gaan neuzen bij de bekende woonwinkels of - als je iets aparts, specifieks of goedkoops wilt - gewoon lekker gaan tweedehandsen . Natuurlijk weet iedereen inmiddels dat leuke retro-meubels iets opbrengen, maar er zijn zat mensen die net als jij op zoek zijn naar wat anders en dus prima meubels goedkoop van de hand doen.

4. Zoek nieuwe dingen die je inspireren

Of het nu een gave nieuwe poster is om aan de muur te hangen, die vette lamp die je online hebt gezien of zelfs een doe-het-zelf project waar je altijd aan hebt willen beginnen maar nooit aan toekwam: ga er voor! Bestel dat ding, begin aan dat project. Denk wel goed na over of de dingen die je mooi vindt ook bij elkaar passen en vooral op welke plek ze gaan terechtkomen. Zoals The Dude ooit terecht opmerkte: een mooi ding kan een kamer helemaal bij elkaar brengen.

Als stok achter de deur kun je de rest van de restyle laten liggen totdat het klaar is, dan eindig je over een half jaar óf in "help, ik ben klusser", óf je maakt het af. Win-win dus ;)