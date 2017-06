Geef een persoonlijk cadeau om vaderdag speciaal te maken

Vaderdag is net zoals moederdag, behalve dat het er helemaal niet op lijkt. Zonder ouderwets te willen overkomen denken we toch dat vaders een heel ander idee hebben van een leuk cadeau voor hun speciale dag. Ze zijn toch vaker iets...praktischer van aard. Dat wil echter niet zeggen dat je je er met een lam bierpakket of 'leuke' sokken vanaf moet maken. Ook papa waardeert het als je een keer een persoonlijke noot zoekt en hem iets geeft dat hij én kan of wil gebruiken, én er aan herinnert dat dochterlief hem waardeert. We geven even wat ideeën, doe er maar wat mee. 1. Laat hem iets doen dat 'ie leuk vindt Als vaderlief het altijd heeft over dat 'ie nog wel eens iets wil doen, maar er nooit aan toe komt, geef hem dan de kans. Kayakken, parachutespringen (dat kan ook veilig binnen), Quad rijden, in een serieus gave auto rijden, dat soort dingen. Ervaringen blijven altijd beter hangen dan dingen, dus dit is een flinke aanrader. Nadeel: het zijn doorgaans wel dure grapjes.

2. Maak het eten persoonlijk Natuurlijk is het leuk om een ontbijtje op bed te krijgen, maar zeker als je een actieve papa hebt is het misschien ook leuk om een etentje te doen op een speciale plek: als het weer meezit kun je een speciale picknick organiseren waar je eerst een stuk voor moet wandelen. Dan heeft 'ie tenminste honger als het gras gedekt is met zijn favoriete voedsel en snacks. Bonuspunten als je ook nog vervoer terug kunt regelen, zodat hij met een gevuld buikje kan relaxen.

3. Als je iets geeft: personaliseer het Er zijn zat websites waar je een gepersonaliseerd kado kunt maken. Als je geen groots gebaar gaat doen, zorg dan in elk geval dat je iets geeft wat pa aan je laat denken. Een leuke foto (en die hoeft niet altijd van jezelf te zijn!) waarvan je weet dat het hem elke keer een glimlach oplevert kan een ogenschijnlijk doodnormaal ding toch persoonlijk maken. Wat je hem geeft is afhankelijk van het type persoon dat 'ie is, maar zorg in vredesnaam dat papa er iets aan heeft, want dan is de kans dat hij je gift ook daadwerkelijk in zijn routine opneemt des te groter!

4. Maak zelf iets Dit is ook weer een mogelijkheid die iets meer tijd en moeite kost maar daarom des te meer gewaardeerd wordt. Vergeet echter niet: het moet wel ergens op slaan. De tijd dat hij oprecht blij was met een tekening ben je vermoedelijk al een jaar of tien tot twintig voorbij, dus maak iets moois. Houdt hij van sierraden? Daar zijn oplossingen voor. Je kunt zelf een muts breien, zelf iets uit hout snijden, de mogelijkheden zijn alleen beperkt tot je artistieke talent. Niet aanwezig? Ga terug naar een van de eerdere mogelijkheden of ga voor optie 5:

5. Ga zo fout mogelijk Voor gevorderden en zij die een vader hebben met een geavanceerd gevoel voor humor: ga de andere kant uit. Koop een kaart met 'oprechte deelneming' om in een pakket met de allerlelijkste sokken en stropdassen ter wereld te stoppen. Daarbij kun je ook stiekem aftasten: geef een waardebon voor een mani/pedi voor de grofste bouwvakker in de stad, survivaldag voor de lamste bankhanger ter wereld en kijk wat er gebeurt. Nogmaals, alleen maar doen als hij de grap kan waarderen. Niks zo zonde als ruzie tijdens vaderdag...

[Afbeeldingen © webprint.nl]