Dit zijn de leukste steden voor een museumbezoek

De zon schijnt, de examens zijn voorbij en dat betekent: tijd voor vakantie. Of je nou twee weken lang naar Italië gaat of een weekend naar Wenen, je even in een andere cultuur begeven is heerlijk. Als je een reisje wil boeken, doe je dat vaak op een site die hotels vergelijkt. De website van Booking.com leent zich hier uitstekend voor. De organisatie keek naar 's werelds meest bezochte musea. Wij stelden een top 3 samen. De volgende steden zijn niet alleen fascinerend door de architectuur en de mensen, maar ook door hun rijke aanbod in musea. Waan je tussen de grootste kunstwerken en doe meteen kennis op over een belangrijk stukje geschiedenis.

1. New York City, Verenigde Staten De Big Apple staat niet alleen bekend om haar musicals en grote sterren, de stad biedt ook een mooie selectie aan musea aan. The Museum of Modern Art, oftewel MoMA, is een van 's werelds bekendste moderne kunstmusea. Je kan hier naast schilderijen van Dali en Frida Kahlo ook boeken, archieven en beeldhouwwerken bewonderen. Een wat minder bekend museum maar daarom niet minder fascinerend is het NYC Fire Museum. De brandweer van de stad kwam al groot in het nieuws met 9/11 maar heeft voor die tijd al een rijke geschiedenis opgebouwd. Laat je hier verrassen door de heldhaftige verhalen van brandweermannen.

2. St. Petersburg, Rusland De stad heeft een rijke geschiedenis en die kan je bewonderen in de Hermitage. Het museum is een van de meest toonaangevende musea ter wereld, en het is zo groot dat je er dagen in rond kunt lopen. Het gebouw is een voormalig tsarenpaleis en dat zie je meteen aan de indrukwekkende architectuur. Het museum beschikt over de grootste collectie schilderijen ter wereld en bestaat uit zes gebouwen. Waan je even in de impressionistische wereld van Monet, of begeef je tussen bekende Schilders als Picasso en Van Gogh. Fun fact: ooit werden er tientallen katten losgelaten in het museum om de muizenplaag tegen te werken. Let op en wie weet kom je er een tegen.