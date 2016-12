Dit waren de highlights van de Adobe Summit EMEA 2016

Acteur, producent en activist Colin Farrell was ook te gast tijdens de Adobe Summit. In een kort interview wist hij een behoorlijke indruk te maken. Hij vertelde dat hij van jongs af aan al een enorme interesse in mensen had. Wanneer hij geen acteur geworden was, was hij waarschijnlijk journalist geweest. Storytelling vindt hij iets voor iedereen, of het nu in de vorm van kunst, muziek, acteren of iets anders is. Het mooie aan de tijd waarin we nu leven vindt Farrell, is dat er voor ieder een platform is om zijn of haar verhaal te doen. Bijvoorbeeld via social media kanalen zoals YouTube en Instagram. Wat hij het publiek vooral mee wilde geven, is dat succes objectief is.

Nu hij ouder is, zegt hij bewuster van zijn omgeving te zijn en meer aandacht te hebben voor datgene wat echt belangrijk is, zoals relaties en familie. Ook is hij geduldiger geworden en opener naar de mening van anderen. Acteren beschrijft hij als een mooi vak, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven volgens Farrell. Op dit moment is de acteur bezig met het schrijven van een scenario, en hij hoopt dat dit de eerste wordt die hij ook daadwerkelijk afmaakt. Colin Farrell was afgelopen najaar te bewonderen in de film 'The Lobster' en zal dit najaar schitteren in de Harry Potter prequel 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'.