Dit is het droomhuis van de gemiddelde Nederlander volgens Funda's big data

We dromen allemaal wel eens van een groot kasteel als woonhuis. Het liefst ontwerp je ook zelf je ultieme droomhuis, maar daar komen weer moeilijke bouwplannen bij kijken en voordat je ideale huis er staat, ben je weer een jaar verder. Maar daar dacht Funda toch iets anders over! Funda bouwde namelijk met data het ideale droomhuis van de gemiddelde Nederlander.

Op de huizenzoeksite worden er ongeveer één miljard woningen per jaar bekeken. Met deze cijfers van clicks en zoekopdrachten heeft Funda in kaart gebracht waar hun bezoekers nou precies van weg dromen en dit hebben ze weer omgezet in een woning.

Wat blijkt: onze dromen zijn niet altijd even realistisch. Vrijstaande villa’s en grote kastelen staan namelijk bovenaan de lijst met meest bekeken woningen. Het enige wat ze gemeen hebben is ruimte. Nederlanders houden van veel ruimte en dat is ook terug te zien in het zelf ontworpen huis van Funda. Het ideale huis heeft een woonkamer met twee verdiepingen hoog met veel licht en een dichte voorgevel voor de privacy.



Zie jij jezelf al in dit Funda huis wonen?