De badkamertrends van 2016: hout en beton

In de badkamer zijn tegels praktisch en mooi. Er is veel keuze: van kleurig, glanzend en gedessineerd tot rustgevend, mat en effen. De kleuren van nu zijn natuurtinten, waarbij hout- en betonlook op dit moment echt trendy zijn.

Houtlook: sfeervol en gezellig

Misschien lijken de woorden ‘hout’ en ‘badkamer’ elkaar uit te sluiten. Echt hout is inderdaad niet aan te raden omdat het in zo’n vochtige ruimte gemakkelijk kan gaan schimmelen of kromtrekken. Toch is de warme uitstraling van hout in een badkamer heel gemakkelijk te realiseren als je voor houtlook tegels kiest. Houtlook tegels combineren de voordelen van tegels met het uiterlijk van echt hout. Houtlook tegels – ook wel keramisch parket genoemd – zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van houten parket. In een houtlook tegel kan reliëf worden geperst, waardoor het lijkt alsof er knoestjes in de plank zitten. Dat maakt dat houtlook tegels echt die warmte en sfeer van hout weergeven. De houtlook wandtegels matchen mooi met andere houten vlakken of objecten. Iets simpels als het houten badrekje versterkt de sfeer. Hout staat mooi bij dit bad met de fraaie vrijstaande badkraan maar dat kan ook in combinatie met een prachtige douchecabine. Houtlook tegels zijn er in diverse tinten en in verschillende formaten. Er zijn wand- en vloertegels; let er op dat je voor het gebruik op de vloer vloertegels kiest. Die zijn slijtvaster dan wandtegels. Wandtegels kunnen dus niet op de vloer, maar vloertegels kunnen desgewenst wel op de wand.