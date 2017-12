5 unieke manieren om je kerstboom te versieren

Ben jij ook helemaal in kerstsfeer? Afgelopen weekend trokken we er massaal op uit om dan eindelijk een kerstboom in huis te halen (of de nepboom van zolder te halen). Maar ben jij ondertussen ook je gebruikelijke kerstversiering beu? Dan wordt het tijd dat je jouw kerstboom een eigen unieke twist geeft. Met deze vijf tips valt je boom zonder twijfel op deze kerst.

1. Kies je favoriete snack

Wie zei dat ijsjes alleen voor de zomer bedoeld waren? Je kan ze tegenwoordig ook in je boom ophangen. Ok, niet een daadwerkelijk ijsje natuurlijk, die is in no time gesmolten. Gelukkig zijn er ook genoeg nep-varianten te vinden in de leukste kleuren en glitters om jouw kerstboom op te leuken.

Voor de gezonde mensen onder ons is er dit jaar ook genoeg keus. Je kan het niet gek genoeg bedenken of je hebt er een kerstbal variant voor. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kiwi of een mandarijn in je boom?