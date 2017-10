4 tips voor een Halloween-waardige Instagram

Halloween is er bijna. En ook al werden de meeste griezelfeestjes afgelopen weekend gehouden, het échte feest is pas morgen. Is jouw Instagram feed ook gevuld met de meest jaloersmakende creaties? Wij geven hier een aantal tips zodat jij morgen helemaal de blitz maakt met jouw eigen spookachtige foto's. 1. Creatief met nagels Rond deze tijd van het jaar zie je menig celeb met de mooiste nagelcreaties poseren op Instagram. Maar wie zei dat je daar een dure manicure voor nodig hebt? Je kunt heel gemakkelijk zelf de leukste dingen doen met je nagels. Maak bijvoorbeeld een spinnenweb op je nagel en maak je nagels wat puntiger zodat je dodelijke klauwen hebt.

2. Ananas-pompoen? Wie zei dat je alleen leuke figuren kunt kerven in een pompoen? Dit kan net zo makkelijk in een ananas. Zo ben je helemaal bij met de laatste interieur trend én je hoeft er niet een fortuin aan uit te geven. Je kunt al voor twee euro een ananas in de supermarkt scoren. Het is toch zonde om de schil van een ananas weg te doen? Je maakt er net zo makkelijk een lantaarn van. Snijd de bovenkant er vanaf zodat je een mooie tros hebt, leeg de inhoud (zodat je straks lekker kunt smullen) en kerf de leukste figuren in je ananas. Tada! Snack én lantaarn in één!

3. Kostuum Het leukste aan Halloween is niet het lakken van je nagels, of het ophangen van spinnenwebben, maar het bedenken van een originele outfit. Wil je dit jaar niet weer gekleed gaan als vampier of zombie? Je kunt ook heel veel inspiratie halen uit films en stripboeken. Denk bijvoorbeeld aan Eleven van Netflix-serie "Stranger Things", DC Comics heldin Harley Quinn of de enge clown uit "It". Het zal je verbazen wat voor verschil een beetje nepbloed, witte schmink en make-up al kan maken.

4. Snacks Ben jij een echte grappenmaker in de klas of op kantoor? Dan kan je je klasgenoten of collega's ook met wat leuke hapjes laten schrikken. Je kan bijvoorbeeld gemakkelijk hele enge heksenvingers koekjes maken. Je hebt alleen bloem, ei, suiker, aardbeienjam (voor het bloed) en amandelen (voor de heksennagel) nodig. Dat wordt griezelen! Naast het feit dat je mensen de stuipen op het lijf jaagt, zijn de koekjes ook lekker én mega Instagram-waardig. Bekijk hier het recept.