It's all about Coworking

De POP-UP Coworking Space is onderdeel van het Designkwartier, een jaarlijks terugkerend ‘festival’ in het Zeeheldenkwartier in Den Haag waarbij toonaangevende ontwerpers en nieuw talent met prikkelende projecten hun werk ‘etaleren’ in de designstores in deze buurt.

Het is een zonnige zaterdag. Vandaag ben ik een aan het werk in de POP-UP Coworking Space van The Community Office . Een initiatief van Saskia Vrolijk, interieurarchitect (Studio ’t Wout) en Rosan Gompers, HNW adviseur (New Company Creations). Ze brengen beide werelden bij elkaar, realiseren nieuwe werkomgevingen voor grote en kleine organisaties en ontwikkelen coworking concepten.

Green Office Een van de trends is “Back to Nature’. In de pop-up hebben ze een gave ‘ groene’ ruimte ingericht. Voelt een beetje retro qua meubilair en met heel veel planten van Ogreen , met extra luchtzuiverende werking. Omringd zijn door al dat groen doet meteen iets met je (vandaar ook mijn enthousiasme voor de KantoorKaravaan ). Om het nog verder door te voeren, op de achtergrond heerlijk getjilp van vogeltjes. Het meubilair blijkt inderdaad geïnspireerd op designs van vroeger, maar helemaal van nu; special ontwikkeld door Vitra in samenwerking met GStar, voor hun (nieuwe) kantoor aan de A10.

Werken in een cocon Je afzonderen, op zoek naar een gevoel van geborgenheid. Dat kan in een ‘Workbay’; een soort cocon; mooi in het blauw, met een gekke lamp. Een heerlijke plek om alleen, of met een collega te werken. Gefocust; haast intiem.

Staand werken De nieuwste trend, want ‘zitten is het nieuwe roken’ . Een fijne statafel, mooi, maar vooral heel praktisch, met bakken onder het tafelblad voor post-its, pennen, boeken, etc. Uiteraard een stopcontact in het blad, en ook hier een klein ‘dienblaadje’, voor de dingetjes die je steeds nodig hebt; whiteboardmarkers, en zo. Het lijkt er nonchalant op te staan, maar heel functioneel vastgeschroefd.

Het nieuwe bellen

Bellen is wel een ding, als je het over Het Nieuwe Werken hebt. Als ‘emailhater’ heb ik hier ook wel een beetje last van. Ik hou niet van email. Bellen is beter, maar in een ‘open’ kantoor, bel je niet zo snel. Want ‘het stoort’. Iedereen kan meeluisteren met je gesprek en je kunt minder gefocust een telefoongesprek voeren. Dus als je wilt bellen, dan ga je naar de gang, het trappenhuis in; dat soort plekken. En daarom stuur je vaak toch even sneller een mailtje. Dan ben je er van af.

Daar moeten we iets mee. Het recyclen van de oude telefooncellen is een leuk idee, maar niet overal toepasbaar. In de Coworking Space hebben ze een fijne ‘ belstoel’. Door de hoge leuningen, zit je privé en kun je je gesprek goed voeren. Alleen mist er nog net een klein leuninkje om je laptop even op open te klappen, want soms heb je die in een call toch nodig. In gesprek met Rosan en Saskia krijg ik allerlei voorbeelden te zien, hoe ze dat bij bedrijven hebben opgelost. Fijne belplekken, maar niet zo comfortabel dat je er de hele dag blijft zitten. Dat is natuurlijk niet het idee van coworking. Slim!