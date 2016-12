Adobe presenteert visie op ‘experience business’ tijdens Adobe Summit 2016

Termen als user experience, experience business, creativiteit en merkervaring vlogen de zaal door, terwijl de experts hun woord deden. Marketingexperts als Simon Chatfield, hoofd e-business & CRM bij Heathrow en Giles Richardson, hoofd analytics bij Royal Bank of Scotland, deelden hun ervaring met het publiek. Daarnaast lieten onder meer Vodafone, Spotify, L’oréal, Aston Martin Lagonda en Unilever zien hoe zij vooroplopen in de volgende grote ontwikkeling binnen de industrie: namelijk die van de “Experience Business”.

Experience business wave



Mensen multitasken steeds meer, en springen van het ene kanaal naar het andere. Vaak gebruiken ze hierbij allerlei verschillende apparaten. Wél verwachten ze hierbij dezelfde goede user experience. Adobe wil bedrijven klaarstomen voor deze hoge verwachtingen, en laten zien hoe je hierop in moet spelen. Wat is precies dé user experience van de toekomst, en hoe pak je dit als bedrijf aan? Marketing gaat steeds sneller. Klanten en hun behoeftes veranderen constant. Als bedrijf moet je hierop in kunnen spelen en niet bang zijn om fouten te maken.

Mobiel gebruik maakt nog altijd een opmars en neemt de plaats in van de desktop of laptop. De klant wil gepersonaliseerde merkverhalen ontvangen, en via mobiel is dit eerder te bereiken. Belangrijk hierbij is wel om je boodschap af te stemmen op het medium waarvan gebruik gemaakt wordt. Ieder kanaal is anders, dus de content ook niet overal hetzelfde.



Creativiteit en marketing

Mooi design en aansprekend beeld worden steeds belangrijker - zij bepalen een groot deel van de user experience en daarmee de betrokkenheid van de klant. Het bieden van een unieke ervaring is nu belangrijker dan ooit bij marketing. Marketeers verkopen eigenlijk geen product meer, maar de ervaring die komt met het merk. Digitale marketing gaat over mensen, en de consument is de baas. Marketing zal niet door robots gedaan kunnen worden volgens Adobe, want creatieve breinen blijven onmisbaar. Het is belangrijk om relevante, gepersonaliseerde inhoud te bieden. Hierbij is constante verandering en goed gebruik van data uiterst noodzakelijk.